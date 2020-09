Chord Gitar dan Lirik Lagu Berharap Tak Berpisah Reza Artamevia, Ijinkan Aku untuk Terakhir Kalinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Berharap Tak Berpisah, yang dipopulerkan Reza Artamevia.

INTRO A G#m A G#m

A

ingatkah kan dirimu

G#m

yang pernah menyakiti aku

A

kau kecewakan aku

G#m

tapi ku maafkan salahmu

A

kini berganti kisah

G#m

ku menyakiti dirimu

F#m

tapi apa yang terjadi

B

kau meninggalkanku..

[Reff]

A A/B

ijinkan aku..

C#5 B5 Bb5

untuk terakhir kalinya

F#m B

semalam saja bersamamu

E E7

mengenang asmara kita..

A A/B

dan akupun berharap

C#5 B5 Bb5

semoga kita tak berpisah

F#m B

dan kau maafkan kesalahan

E

yang pernah kubuat..

A G#m

mengapa kau begitu mudahnya

A G#m

berfikir hanya dalam waktu yang sekejap mata

A G#m

kutahu hanya bibirmu yang bicara

F#m

tapi hati kecilmu

B C#

masih mencintaiku huoo

[Reff]

B C#

ijinkan aku..

A#m D#m

untuk terakhir kalinya

G#m C#

Semalam saja bersmamu

F# F#7

mengenang asmara kita..

B C#

dan akupun berharap

A#m D#m

semoga kita tak berpisah

G#m C#

dan kau maafkan kesalahan

F#

yang pernah kubuat..



B C#

dan akupun berharap

A#m D#m

semoga kita tak berpisah

G#m C#

dan kau maafkan kesalahan

F#

yang pernah kubuat..

