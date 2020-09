Pandangan Bijak Nia Ramadhani tentang Pelakor dan Perselingkuhan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nia Ramadhani bicara mengenai perselingkuhan dan perempuan perebut laki orang atau pelakor.

Nia Ramadhani berbincang mengenai hal ini bersama teman-temannya di acara Nyonya Boss Trans TV.

Tayangan ini bisa dilihat di akun YouTube Trans TV Official.

Awalnya Nia Ramadhani meminta tanggapan teman-temannya mengenai perselingkuhan.

Menurut Gita Janu, sahabat Nia Ramadhani, yang namanya perselingkuhan adalah kesalahan kedua belah pihak.

Nia Ramadhani setuju akan hal itu.

"Kalo ceweknya segatel apapun, kalo lakinya ga mau, ga akan terjadi apa-apa kok," ujar Nia Ramadhani.

"Pokoknya it takes two to tango. Ga bisa nyalahin salah satunya," tambah Nia.

Walaupun, kata Nia, lelaki kalau dikasih sesuatu pasti pengen.

Apalagi jika hubungannya masih sebatas pacaran.