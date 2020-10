Sindiran Menohok Gilang Dirga ke Rizky Billar soal Lesti: Pacaran Bilang Dosa, tapi Sentuh-sentuh 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Rizky Billar kena sindiran telak dari Gilang Dirga gara-gara mengungkap hubungannya dengan Lesty Kejora bukanlah pacaran karena dosa.

Padahal, selama ini Rizky Billar kerap mengumbar kemesraan dengan Lesty Kejora.

Kedekatan Lesty dan Rizky Billar itulah yang membuat Gilang Dirga mengajukan pertanyaan soal pernikahan.

"Karena pacaran itu dosa, sia-sia, ada yang pacaran lima tahun, bertahun-tahun, tapi enggak jadi nikah," kata Rizky Billar.

"Kamu pacaran bilang dosa, tapi kamu sentuh-sentuh tangannya seperti orang pacaran, apa bedanya," kata Gilang Dirga.

"Kenapa tidak segera kamu halal kan dia?" tanyanya.

Artis Rizky Billar tak berkutik saat pembawa acara Gilang Dirga menyindir kedekatannya dengan pedangdut Lesti Kejora.

Hal tersebut diketahui saat Rizky Billar menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu (30/9/2020).

Gilang Dirga mulanya melontarkan pertanyaan pada Rizky Billar.

Kali ini, Gilang Dirga ingin tahu hubungan sebenarnya Rizky Billar dengan Lesti Kejora.