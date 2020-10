Chord Gitar dan Lirik Lagu Datang untuk Pergi Mahen, Kau Pernah Janji Tak Menyakiti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Datang untuk Pergi adalah judul lagu terbaru dari Mahen. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Datang untuk Pergi, yang dipopulerkan Mahen.

C G

Kau pernah janji

Am C

Tak menyakiti..

C G

Tapi berulang kali

Am C-E

Kau lukai hati..

Am E

Janji tak ditepati

Am D

Seakan kau pernah peduli

F

Kita tak sama..

Fm -G E

Tak lagi sama.. hoo..

Reff :

A E

Jangan pernah lagi singgah

F#m Em A

Jika tak punya sungguh-sungguh

D A

Jangan menyakiti

B E

Jika tak mengobati..

A E

Jangan pernah datang lagi

F#m Em-A

Jika hanya berujung pergi

D A

Tak perlu lagi perbaiki

G A (D)

Kau datang hanya untuk pergi..

Musik : D..A..C..E..

Am E

Janji tak ditepati

Am D

Seakan kau pernah peduli

F

Kita tak sama..

Fm -G E

Tak lagi sama.. ho uwoo..

Reff :

A E

Jangan pernah lagi singgah

F#m Em A

Jika tak punya sungguh-sungguh

D A

Jangan menyakiti

B E

Jika tak mengobati..

F# (B)

Kau takkan mengobati..

(overtune 1)

B F#

(Jangan pernah lagi singgah)

G#m F#m B

(Jika tak punya sungguh-sungguh)

hooo o hoo..

E B

Jangan menyakiti

C# F#

Jika tak mengobati..

B F#

Jangan pernah datang lagi

G#m F#m B

Jika hanya berujung pergi

E B

Tak perlu lagi perbaiki

A F# -G#

Kau datang hanya untuk pergi..

(Overtune 2)

C# G#

(Jangan pernah lagi singgah)

A#m G#m C#

(Jika tak punya sungguh-sungguh)

F# C#

Jangan menyakiti

D# G#

Jika tak mengobati..

C# G#

Jangan pernah datang lagi

A#m G#m C#

Jika hanya berujung pergi

F# C#

Tak perlu lagi perbaiki

B G# F# C#

Kau datang hanya untuk pergi..

D#m G# C#

Kau datang hanya untuk pergi.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)