TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Kawan adalah single lagu milik putri komedian Sule, Putri Delina, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kawan, yang dipopulerkan Putri Delina.

[Intro ] #D Am D Bb C



syududup syududup syududupaa

syududup syududup syududupaa

syududup syududup syududup haa iya hey



[Verse1]

D Am G Em A

hey, kawan dahulu kau slalu tersenyum penuh tawa

D Am G

dan janganlah kau selalu duduk termenung

Em G A

bersyukur karena esok masih ada



[Chorus]

G D Bb A

masalah pasti ada janganlah kau menyerah

D G Em A

kembali menjadi dirimu kawan

F#m Bm Em A

nyanyikan nada indah kita bersama

D G Em A

tidaklah mudah untuk kita kawan

F#m Bm Em A

menjadi dewasa jalani hidup ini kawan



[Instrumental]

#D Am D Bb C

syududup syududup

syududupaa

haaiyaaaiya, hey



D Am G Em A

kita selalu bersama berlalir menuju dunia

D Am G

karena hari esok masih ada

G D Bb A

masalah pasti ada janganlah kau menyerah hoo...

D G Em A

kembali menjadi dirimu kawan



[Verse2]

F#m Bm Em A

nyanyikan nada indah kita bersama

D G Em A

tidaklah mudah untuk kita kawan

F#m Bm Em A

menjadi dewasa jalani hidup ini kawan

G

nananana nananana

hooo

D

nananana nananana

nananana oooh

nananana



[Pre-Chorus]

G D

bila langkahmu lelah janganlah kau menyerah

Em A D

nyanyikan lagu indah sesuka hatimu sesuka hatimu

G D

dan masalah pasti ada janganlah engkau ragu

Em A Bb

masih ada aku disini untukmu disini untukmu oooh oh oooh...

D# G# Fm Bb

kembali menjadi dirimu kawan



[Chorus]

Gm Cm Fm Bb

nyanyikan nada indah kita bersama

D# G# Fm Bb

tidaklah mudah untuk kita kawan

Gm Cm Fm Bb

menjadi dewasa jalani hidup ini kawan

jalani kisah ini kawan



#D Am D Bb C

syududup syududup

syududupaaa

syududup syududup

syududupaaa



syududup syududup

syududupaaa



jalani hidup ini kawan