Chord Gitar dan Lirik Lagu Menunggu Pagi Peterpan, Apa yang Terjadi dengan Hatiku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Menunggu Pagi adalah salah satu lagu milik Peterpan di album OST Alexandria tahun 2005, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Menunggu Pagi, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : Am..G..C..Dm..[2x]



Am G

..Apa yang terjadi

C

Dengan hatiku

Dm

Ku masih disini

Am

Menunggu pagi



G

Seakan letih

C

Tak menggangguku

Dm

Kumasih terjaga

Am

Menunggu pagi..



Int. Am..G..C..Dm..

F..Em..Am..

F..Em..Am..

Am..G..C..Dm..



F

Na..na..na..na..na..

Em

Na..na..na..na..na..

Am

Na..na..na..na..na..



F

Malam begini

Em

Malam tetap begini



Am

Entah mengapa pagi enggan kembali

F

Malam begini

Em

Malam tetap begini



Outro : F..Em..Am..

