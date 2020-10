Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasan Rasan Tonggo Via Vallen, Yen Lagi Ono Sing Penak Uripe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Rasan Rasan Tonggo, yang dipopulerkan Via Vallen.

(Intro) Am Dm G C E

Am Dm E..

Am

Jamane semakin maju

Dm

Tapi ra ono bedane

G

Ora awan ora sore

C E

Mesti ra ono entek'e

Am

Wes ono kursi ombo

Dm

Mesti penak lungguhane

G

Karo ngenteni kancane

E

Mesti wiwit ngerumpine..

(Chorus)

Am Dm

Yen lagi ono sing penak uripe

G C E

Mesti bakal dicurigai ae..

Am Dm

Yen lagi ono sing soro uripe

G C

Mesti bakal dadi rasan-rasane

Dm

Yen kepenak dirasani,

Am

Kurang penak dibaleni

E Am

Koyo ra bakal ono entek'e

Dm

Arep polah piye ae

Am

Mesti ra ono benere

E Am E

Tak dongakne mugo penak uripe

(Interlude) Am Dm G C E

Am Dm E..

Am

Jamane semakin maju

Dm

Tapi ra ono bedane

G

Ora awan ora sore

C E

Mesti ra ono entek'e

Am

Wes ono kursi ombo

Dm

Mesti penak lungguhane

G

Karo ngenteni kancane

E

Mesti wiwit ngerumpine

(Chorus)

Am Dm

Yen lagi ono sing penak uripe

G C E

Mesti bakal dicurigai ae..

Am Dm

Yen lagi ono sing soro uripe

G C

Mesti bakal dadi rasan-rasane..

Am Dm

Yen lagi ono sing penak uripe

G C E

Mesti bakal dicurigai ae..

Am Dm

Yen lagi ono sing soro uripe

G C

Mesti bakal dadi rasan-rasane

Dm

Yen kepenak dirasani,

Am

Kurang penak dibaleni

E Am

Koyo ra bakal ono entek'e

Dm

Arep polah piye ae

Am

Mesti ra ono benere

E Am E Am

Tak dongakne mugo penak uripe

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)