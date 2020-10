Chord Gitar Lagu Nilailah Aku Kangen Band, Pacarku Tolong Dengarkan Aku Cintaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Nilailah Aku, yang dipopulerkan Kangen Band.

Intro: C Am Dm G [2x]

C Dm

pacarku yang baik dengarkanlah aku

F G C

janganlah engkau selalu marah-marah padaku

C Dm

pacarku yang baik permintaan hati

F G C

janganlah engkau selalu ingin menang sendiri

Am Em

* nilailah aku sesuka hatimu

F C

agar kau tak meninggalkan aku

Am Em

nilailah aku sesuka hatimu

F G

agar engkau tahu

Reff:

C F

pacarku tolong dengarkan aku

G C

cintaku ya hanya untukmu

Am Dm

sampai mati pun tak akan pernah selingkuh

G C

cuma kamu lah semangat hidupku

C F

pacarku janganlah marah-marah lagi

G C

ku berjanji ku akan tetap di sini

Am Dm

sampai mati engkau tak akan ku tinggali

G C

ku temani sampai kau tua nanti

Interlude : C Am Dm G [2x] C

Kembali ke : *), Reff [2x]

F G C

ku temani sampai kau tua nanti

F G C

ku temani sampai kau tua nanti

F G C

ku temani sampai kau tua nanti

(*)

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)