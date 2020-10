Aktor Thomas Jefferson Byrd Tewas Ditembak di Punggung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Thomas Jefferson Byrd (70) menjadi korban penembakan di Atlanta, AS.

Pada Sabtu (3/10/2020), kepolisian Atlanta merepons sebuah panggilan darurat tentang seseorang yang terluka pada 01.45 dini hari waktu setempat.

Setiba di lokasi Byrd ditemukan dalam keadaan tidak responsif.

Petugas kesehatan mengatakan dia meninggal dengan beberapa luka tembak di punggung.

Kepolisian sedang menyelidiki kasus tersebut.

Kepada Variety, kepolisian menyatakan informasi yang mereka dapat masih sangat awal.

Thomas Jefferson Byrd dikenal membintangi beberapa film karya sutradara Spike Lee dan Antoine Fuqua.

Dia terlibat dalam film antara lain “Brooklyn’s Finest” dan Ray yang dibintangi Jamie Foxx.

Spike Lee kemudian menulis ucapan belasungkawa dan penghormatan kepada Byrd.

“Dengan penuh duka saya mengumumkan pembunuhan tragis saudara kita tercinta Thomas Jefferson Byrd tadi malam di Atlanta, Georgia. Tom adalah aktor favoritku,” tulis Spike Lee di akun Instagram-nya, @officialspikelee.

Dia kemudian menulis film-filmnya yang dibintangi Thomas Jefferson Byrd.

Film-film itu adalah Chi-Raq, Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer, Bamboozled, He Got Game, Get on The Bust, Girl 6, dan Clockers.

“Kami mengucapkan belasungkawa dan doa untuk keluarganya. Beristirahat dalam damai Saudara Byrd,” pungkas Lee. (Kompas.com)

