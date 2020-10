Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung. Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 5 Oktober 2020, Menguat di Level Rp 14.850 per Dolar AS