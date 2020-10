Ilustrasi. Jadwal Liga Champions Real Madrid Vs Shakhtar, Shakhtar Tak Mau Hanya Dianggap Tim Pelengkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- jadwal laga pembuka babak penyisihan grup atau matchday 1 Liga Champions 2020 - 2021.

Laga Liga Champions Rabu 21 Oktober 2020 mempertemukan Real Madrid Vs Shakhtar

Real Madrid kita ketahui memiliki tradisi juara Liga Champions.

Akan tetapi Madrid musim ini diyakini sulit memenangi kompetisi tersebut.

Pasalnya Los Blancos yang sudah mengoleksi 13 trofi juara Eropa, terbanyak di antara tim-tim lainnya. prestasinya meredup sejak ditinggal Cristiano Ronaldo, pada musim panas 2018.

Selama dua musim terakhir, tim besutan Zinedine Zidane itu selalu kandas di babak 16 besar.

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, memegangi trofi juara Liga Champions musim 2018-2019. (bolasport)

Shakhtar Donetsk tergabung dalam group B Liga Champions memang tidak diunggulkan. Pasalnya selain real madrid ada Inter Milan.

Shakhtar Donetsk disebut hanya kuda hitam bersama tim Borussia Monchengladbach. Namun tentunya Shakhtar Donetsk dan Borussia Monchengladbach, tak mau bagian pelengkap saja.

Dan tentunya persaingan di grup ini tak hanya milik Real Madrid vs Inter Milan.

Jadwal liga champions akan diawali 2 laga awal di waktu bersamaan tempat berbeda yakni Dynamo Kiev Vs Juventus dan Zenit Vs Club Brugge pada, Selasa 20 Oktober 2020 mulai pukul 23.55 WIB.

Kemudian big match Paris Saint-Germain (PSG) Vs Manchester United dan Barcelona Vs Ferencvaros, merupakan dua laga yang diprediksi berlangsung seru pada, Rabu 21 Oktober 2020 pukul 02.00 dini hari WIB.

Pada hari yang sama Real Madrid Vs Shakhtar dan Salzburg Vs Lokomotiv Moskow kick-off pukul 23.55 WIB.

Puncaknya, Kamis 22 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB tatkala sang juara bertahan Bayern Munich menjamu Atletico Madrid.

Di waktu bersamaan setidaknya ada tiga partai lain yang tak kalah menarik disaksikan yakni, Ajax Vs Liverpool, Inter Milan Vs B. Monchengladbach dan Manchester City Vs FC Porto.