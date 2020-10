Jadwal Mola TV Liga Inggris Pekan ke-5 Manchester City vs Arsenal dan Everton vs Liverpool

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Mola TV Liga Inggris pekan ini laga Manchester City vs Arsenal. Live streaming Mola TV Liga Inggris memasuki pekan ke-5 yang dimulai pada 17 Oktober 2020.

Big Match Liga Inggris pekan ini akan menampilkan sejumlah pertarungan menarik untuk disimak diantaranya laga Chelsea vs Southampton, Newcastle vs Manchester United, Leicester vs Aston Villa, Manchester City vs Arsenal.

Dalam pekan ke-5 Liga Inggris, Derbi Merseyside laga antara Everton vs Liverpool akan menjadi laga pembuka yang berlangsung di Goodison Park.

Dua kondisi berbeda dialami tim Kota Merseyside ini, di mana sang juara bertahan Liverpool terjungkal kala melawan tim yang hampir degradasi musim lalu, Aston Villa.

Lebih memalukan, Liverpool dihajar telak dengan skor 7-2 di Villa Park Stadium dalam pekan keempat Liga Inggris.

Kebobolan tujuh gol dalam satu pertandingan itu mengingatkan catatan kelam The Reds 57 tahun silam.

Kala itu Liverpool takluk dengan skor identik dari Tottenham, April 1963.

Sementara Aston Villa boleh berbahagia, Jack Grealish Cs naik ke peringkat dua klsemen Liga Inggris, membuntuti Everton dengan selisih 3 poin.

Dan The Clerets, julukan Aston Villa, masih mengantongi satu laga tunda.

Aston Villa menang dalam tiga laga awal Liga Inggris musim ini, itu adalah catatan pertama setelah terjadi pada musim 1962-1963 di bawah asuhan Joe Mercer.