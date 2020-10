Streaming Film Ant Man and The Wasp Sub Indo, Download Film Paul Rudd dan Evangeline Lilly

Ilustrasi. Streaming Film Ant Man and The Wasp Sub Indo, Film Paul Rudd dan Evangeline Lilly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara streaming film Ant Man and The Wasp subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara streaming film Ant Man and The Wasp melalui smartphone (HP).

Film Ant Man and The Wasp diperankan oleh Paul Rudd dan Evangeline Lilly.

Namun sebelum Anda memulai streaming film Ant Man and The Wasp sub Indo, yuk simak lebih dahulu sinopsis film Ant Man and The Wasp.

Ant Man and The Wasp merupakan film kedua superhero Ant-Man, setelah spin-off pertamanya Ant-man yang rilis 2015 silam.

Film Ant Man and The Wasp masih dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, dan Michael Douglas.

Film ini berfokus pada permasalahan personal yang dihadapi oleh Dr Pym.

Tidak seperti film Marvel Cinematic Universe (MCU) lainnya yang berfokus pada permasalahan yang mempertaruhkan kehidupan banyak orang, Ant Man and the Wasp ini justru berusaha fokus membongkar apa yang terjadi pada masa lalu.

Sinopsis Film Ant Man and The Wasp

Film Ant Man and The Wasp bercerita tentang kejadian “Civil War”, Scott Lang masih dalam penyesuaian perannya sebagai pahlawan super sekaligus seorang ayah.