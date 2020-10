Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Bisa Bersama Vidi Aldiano Feat Prilly Latuconsina, Lama Sudah Kau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Tak Bisa Bersama adalah singel terbaru Vidi Aldiano yang turut menggaet Prilly Latuconsina, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Bisa Bersama, yang dipopulerkan Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina.

Chord Gitar Tak Bisa Bersama

[Intro]



C# Fm F# G#

C# Fm F# G#



[Verse 1]



E G#m

Lama sudah

A

Kau dan aku mencoba

B

'tuk tentukan arah

E G#m

Terus menunggu

A B

Salah satu iman kita menyerah



C# Fm F# G#

Haruskah ku terus mencoba

Fm F# G# Fm Bbm

Salahkah keadaan bila terlanjur mencinta

Fm Bbm

Meski kita tak sama

F# G# G

Tak bisa bersama



[Verse 2]



C Em F

Sampai kapan kita harus tahan

G C

Dalam kebingungan

Em F

Dengar kata disekitar kita

G Am

Terus mengatakan

Dm G E

Bahwa kita tak bisa bersama (tak bisa bersama)



[Refrain]



A C#m D E

Harus kah ku terus mencoba

C#m D E

Salahkah keadaan bila

C#m F#m

Terlanjur mencinta

C#m F#m

Meski kita tak sama

D E

Tak bisa, tak bisa bersama



[Interlude]



A C#m D E

C#m D E



[Verse]



G F#m Em F#m

Jalan iman tak sama Kita jelas berbeda

G F#m B C#

Meski Saling cinta (Meski Saling cinta)



[Refrain]



F# Bbm B C#

Haruskah ku terus mencoba

Bbm B C#

Salahkah keadaan bila

Bbm D#m

Terlanjur mencinta

Bbm D#m

Meski kita tak sama

B C#

Tak bisa, bersama

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)