Download Lagu Sugeng Dalu Denny Caknan, Lirik Lagu Sugeng Dalu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Denny Caknan adalah penyanyi dangdut koplo asal Ngawi, yuk download lagu Sugeng Dalu MP3 dinyanyikan Denny Caknan, serta lirik lagu Sugeng Dalu.

Lirik Lagu Sugeng Dalu

Sugeng dalu, ati seng mbiyen tau ngelarani

Wis suwe we ra rene

We lungo mung masalah sepele

We golek liyane

Tambah loro

Yakin we teko nambahi sengsoro

Ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali

Karo gedhe duwure balunganmu

Aku wis ora gagas kata luka

Wis cukup wingi, ra pengen baleni

Mario lehmu dolanan ati

Wis wayahe we kapok blenjani