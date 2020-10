Unggah Foto Bersama Kekasih, Awkarin Diprotes Ilustrator Luar Negeri. Ini Komentar Ernest Prakasa!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini Karin Novilda berbagi foto bersama sang kekasih, Sabian Tama.

Sayangnya foto itu menuai perhatian dari seorang ilustrator asing yang mengaku kecewa karena karyanya digunakan tanpa kredit.

Fotonya bersama sang kekasih menjadi masalah karena dianggap menggunakan karya orang lain.

Pada foto terlihat Karin dan Sabian yang duduk di atas mobil Jeep.

Terlihat foto itu dihiasi dengan grafik dan animasi yang diduga diambil dari laman internet.

Karin pun sempat menuliskan permintaan maaf atas kesalahan yang ia perbuat.

Fotonya bersama Sabian pun tampak tak terlihat lagi di laman Instagramnya.

Melalui akun Twitternya, Karin pun menuliskan cuitannya:

Again I made a mistake by using someone’s artwork on Pinterest without acknowledging who’s the real artist, and I’ve been very reckless to not try to find out who’s the artist.

But it was never my intention to steal or copying other’s artist works.

So I’m deeply sorry for this