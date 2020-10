Chord Gitar Lagu Laskar Cinta Dewa 19, Laskar Cinta Sebarkanlah Benih-benih Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Laskar Cinta, yang dipopulerkan Dewa 19.

Am E

wahai..jiwa-jiwa yang tenang

Am E

berhati..hati lah dirimu

Dm A

kepada..hati-hati yang penuh

Dm F/A E

dengan kebencian yang da..lam

Am E

karena..sesungguhnya iblis

Am E

ada..dan bersemayam

Dm A

di hati yang penuh dengan benci

Dm F/A E

di hati yang penuh dengan prasangka

Reff:

Am

Laskar cinta

E

sebarkanlah benih benih cinta

Dm

musnahkanlah virus virus benci

G C

virus yang bisa rusakkan jiwa

E

dan busuk kan hati

Am

laskar cinta

E

ajarkanlah ilmu tentang cinta

Dm

karena cinta adalah hakikat

G C

dan jalan yang terang bagi semua

E

umat manusia

Am E

jika..benci yang meracunimu

Am E

kepada..manusia lainnya

Dm A

maka..sesungguhnya iblis

Dm F/A E

sudah..berkuasa atas dirimu

Am E

maka..jangan pernah berharap

Am E

aku..akan mengasihi

Dm A

menyayangi..manusia-manusia

Dm F/A E

yang penuh benci seperti ka..mu

BACK TO REFF

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)