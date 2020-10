VIDEO Membanggakan! Agnez Mo Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Agnez Mo kembali membuat bangga penggemarnya. Agnez Mo tercatat masuk nominasi MTV Europe Music Awards 2020 ( MTV EMA).

Agnez Mo masuk untuk nominasi Best Southeast Asia Act.

"Fresh out of the oven, here are your 2020 @mtvema's 'Best Southeast Asia Act' nominees!" tulis akun @mtvasia, dikutip Rabu (7/10/2020).

"Voting is now Open, so click on the link in our bio to put in the votes for your faves now," tulis akun tersebut.

fresh out of the oven, here are your @mtvema's "Best Southeast Asia Act" nominees! ?????? /1

??

VOTING IS NOW OPEN, so head on over to https://t.co/SxWQ8oaa4P to vote for your faves NOW! ??

??#MTVEMA #EMA #BestSoutheastAsiaAct @agnezmo @BenAndBenMusic @benjaminkheng pic.twitter.com/dm4KWZt2FR

— MTV Asia (@mtvasia) October 6, 2020