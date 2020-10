Chord Gitar dan Lirik Lagu Ojo Mung Isun Syahiba Saufa, Sedino Dino Riko Raono Kabare 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ojo Mung Isun, yang dipopulerkan Syahiba Saufa.

(Intro) Am...

Am G

Ojo mung isun hang ngrasakaken

Am

Jerone kangen

Dm

Rumongso isun welas riko

G Am

Kari sing kereken

G

Rungo keno suoro ati

Em Am

Hang angen angen

Dm

Wiwit gending iki kanggo

E Am

Tombone kangen..

(Intro) Am

Am G

Ojo mung isun hang ngrasakaken

Am

Jerone kangen

Dm

Rumongsa isun welas riko

G Am

Kari sing kereken

G

Rungo keno suoro ati

Em Am

Hang angen angen

Dm

Wiwit gending iki kanggo

E Am

Tombone kangen..

(Chorus)

Am

Sedino dino..

G Em

Riko.. raono kabare

Dm

Ojo mung isun

C

Hang duwe kangen

G

Ojo mung isun

Em Am

Hang angen angen..

Am

Masio ringkono

G Em

Riko.. endi welase

Dm

Ojo mung isun

C

Hang duwe roso

G

Ojo mung isun

Em Am

Hang welas nyang riko

(Interlude) Am Dm G Am

Dm Am E Am