Pelanggar ODOL di Lampung Terancam Sanksi Pidana 1 Tahun hingga Denda Rp 24 Juta

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUN LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Berupaya untuk melakukan penertiban bagi kendaraan yang melebihi kapasitas atau tak sesuai ketentuannya.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan I Gede Pasek Suardika dalam sambutannya di lokasi pencanangan zero ODOL (Over Dimensi Over Load) di daerah campang raya, Jumat (9/10/2020) mengatakan kalau ODOL ini sangatlah penting.

Karena sampai saat ini memang masih tinggi pelangarannya ODOL, sehingga harus ditertibkan.

Dampak yang ditimbulkan adanya pelanfgaran kendaraan tersebut mengakibatkan infrastruktur jalan cepat rusak.

Dari hasil riset yang dilakukan menimbulkan negara merugi hingga triliunan secara nasional terhadap kerusakan jalan tersebut.

Dampak lainnya karena ODOL tersebut adanya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di jalan yang cukup tinggi akibat kendaraan berat tersebut.

Jalan tol itu minimum 60 km dan 100 km kecepatannya untuk perjamnya dan maksimal infesiensi jalan tol berpengaruh.

ODOL truk penyumbang terbesar lakalantas dan pemerintah harus dengan tegas melaksanakan operasi ODOL ditahun ini hingga pada 2023 zero odol.