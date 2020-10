Chord Gitar dan Lirik Lagu Mawar Ilang Anggun Pramudita, Ilang Wis Ilang Mawar Ring Tangan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mawar Ilang, yang dipopulerkan Anggun Pramudita.

intro : Ebm C# Ebm B C# F#

Abm Ebm B Bbm Ebm

Ebm Bbm Ebm

mawar hang sun rumati

Ebm C# . F#

mekar nong liyo . . ati . .

Abm Ebm

kembang hang isun sayangi

B Bbm Ebm

erine nancep nong ati . .

int . B Bbm Ebm

Ebm Bbm Ebm

seru gampange . . riko . .

Ebm C# F#

kegowo wangine . . roso . .

Abm Ebm

sing pisan pindo riko ngeloro

B Bbm Ebm

magih baen isun nerimo . .

int . Ebm Bbm B C# Ebm

reff :

Ebm C# F#

ilang wis ilang mawar ring tangan

B C# Bbm Ebm

kepethik kembang katot wong liyan

Ebm C# F#

saiki riko nyanding wong liyo

B C# Bbm Ebm

manasi ati . . ring njero dodo . .

musik : Ebm C# Ebm B C# F#

Abm Ebm B Bbm Ebm

Ebm Bbm Ebm

