RUU Cipta Kerja Berisi Kertas Kosong untuk Disahkan, Dradjad Kaget Dengar Pengakuan Ketua Baleg DPR

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Pembahasan dan pengesahaan UU Cipta Kerja oleh DPR RI ternyata masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyrakat.

Bahkan proses pembahasaan sampai pengesahannya njuga dinilai cacat hukum karena melanggar tata tertib DDPR RI.

Hal ini disampaikan Dradjad H Wibowo Ekonom Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Ketua Dewan Pakar PAN.

Dradjad H Wibowo pun mengaku kaget saat mendengar pengakuan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra dan anggota Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dari Fraksi PKS,

Menurutnya Supratman dan Ledia mengakui Tim Perumus (Timmus) RUU Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Jika Timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?

Dalam salah satu acara televisi, Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P, menjadi Timmus RUU Cipta Kerja.

Ledia, dalam acara yang sama, menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Cipta Kerja mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu.

Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi karena keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Seharusnya, kata Ledia, memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih.

Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.