Panen Berakhir, Harga Cabai Merah di Pasar Gisting Tanggamus Melonjak Jadi Rp 35 Ribu

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai merah di Pasar Gisting, Tanggamus mulai melonjak karena masa panen berakhir.

Menurut Parti, pedagang sayur di Pasar Gisting, memasuki pekan ini ada beberapa komoditas sayuran yang mengalami kenaikan harga.

"Cabai merah sekarang Rp 35.000 per kg, langsung naik. Kalau kemarin memang Rp 25.000 tapi sekarang sudah tidak dapat. Sebab di sini sudah habis cabainya dipetik," terang Parti, Minggu (11/10/2020).

Ia mengaku, sayuran lainnya yang juga naik yakni bawang merah yang kini jadi Rp 28.000 per kg dari semula Rp 25.000 per kg, tomat Rp 4.000 dari Rp 2.000 per kg, rampai Rp 5.000 dari Rp 2.500 per kg.

Kacang panjang Rp 2.500 dari Rp 2.000 per ikat, timun Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kg, labu Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kg, sawi Rp 4.000 dari Rp 3.000 per kg.

"Buncis sekarang Rp 10.000, sebelumnya Rp 8.000 per kg, barangnya juga sekarang tidak ada. Jadi sudah naik barangnya juga kosong," jelas Parti.

Selanjutnya untuk sayuran yang harganya tetap dari sebelumnya yakni cabai rawit Rp 25.000 per kg, bawang putih Rp 20.000 per kg, wortel Rp 6.000 per kg, kentang Rp 12.000 per kg.

Lalu kol Rp 3.000 per kg, terong Rp 3.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah.

Untuk harga yang turun yakni luncang Rp 10.000 dari Rp 12.500 per kg, bayam Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 1.000 per ikat.

"Seledri yang turun sekali harganya, sekarang Rp 5.000 kemarinnya Rp 12.000 per kg," ujar Parti.

Selanjutnya untuk bahan pokok non sayuran harga yang naik cuma minyak goreng curah yang sekarang Rp 13.500 per kg, dari Rp 12.000 per kg. Harga ini lebih mahal dari beberapa harga minyak goreng kemasan.

Selanjutnya untuk harga yang tetap yakni beras yang antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

Untuk harga yang turun telur ayam ras sekarang Rp 22.000 dari Rp 23.000 per kg. (Tribunlampung.co.id/Tri Yulianto)