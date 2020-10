Alasan Nicholas Saputra Bangun Vila di Pinggir Hutan Sumatera Utara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Nicholas Saputra memiliki sebuah vila di pinggir sebuah hutan di Sumatera Utara.

Nicholas Saputra mengatakan tujuan utamanya membangun vila di tempat itu untuk lebih dekat dengan alam dan memiliki tempat beristirahat setelah menjelajah hutan.

"Tujuannya sebenarnya supaya orang bisa mendekat ke alam tetapi juga nyaman untuk tinggalnya," kata Nicholas Saputra, seperti dikutip Kompas.com dalam unggahan Instagram @thewatchco, Minggu (11/10/2020).

Menurutnya, orang-orang yang melakukan perjalanan ke alam bebas ini adalah orang yang peduli dengan lingkungan hidup.

Terlepas dari itu, tujuan Nicholas Saputra adalah agar orang-orang bisa tertarik pada alam.

Maka dari itu ia membangun villa di pinggir hutan, di wilayah Sumatera Utara.

"Jadi waktu itu, saya pikir gimana caranya orang dekat dengan alam, no matter status sosialnya atau tingkat kenyamanannya ketika mereka biasa di kota seperti apa," kata Nicholas Saputra.

"(Ya dengan) menciptakan tempat yang nyaman tetapi dekat dengan alam. Yang penting mereka bisa ber-ecowisata, belajar, memahami, mudah-mudahan suatu saat jadinya peduli," ucap Nicholas Saputra menambahkan.

Nicholas mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat indah.

"Indonesia menurut gue is the best place. Semuanyalah, udaranya enak, orang-orangnya ramah, Indonesia lah namanya," ujar Nicholas Saputra. (Kompas.com/Baharudin Al Farisi)

