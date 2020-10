Chord Gitar dan Lirik Lagu 12 Tahun Terindah BCL, Terdiam di Sini Ku Termenung Memikirkan Dirimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu 12 Tahun Terindah adalah single terbaru Bunga Citra Lestari (BCL) yang dipersembahkan untuk mendiang suaminya Ashraf Sinclair, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar 12 Tahun Terindah, yang dipopulerkan BCL.

Chord Gitar 12 Tahun Terindah

Intro : G Em G Bm Em D# D

G Am

Terdiam...

G C

di sini ku termenung

G C D

Memikirkan dirimu...

G C

Jalani...

Em G

hari biru bersama

C Cm Bm-Em

A7

Tuk memahami

Am

Tuk menerima

D G

Oh terima kasih

C

Tuhan tau telah berikan

D Bm

12 tahun terindah

G F#m

Bersama dirinya

B7 Em G

Menjalani cinta

Em A7

Yang ku pikir tak ada

C Bm

Takkan ku tukar

F D G

dengan apapun didunia

Musik : G Em G Cm

G

Sejenak...

Em G

Namun mengisi jiwa

C Bm-Em

Hadirmu dalam hidupku

A7

Ku coba jalani



Am

Dan ku coba mengerti

D G

Oh terima kasih

C

Tuhan tau telah berikan

D Bm

12 tahun terindah

G F#m

Bersama dirinya

B7 Em G

Menjalani cinta

Em A7

Yang ku pikir tak ada

C Bm

Takkan ku tukar

F D G

dengan apapun didunia

C

Tak ku tahu

D Bm

Kuat kan diriku

E7 Am

Untuk menerima

G Cm D

jalani Hidupku tanpamu

D#m D# G#

Terima kasih...

C#

Tuhan tau telah berikan

D# Cm

12 tahun terindah

F7 Gm

Bersama dirinya

C7 Fm

Menjalani cinta

A7

Yang ku pikir tak ada

C#m Cm-Fm

Takkan ku tukar....

F# C# D# D#m G#

dengan apapun.... didunia......

Outro : G# Bbm G# C#m G#

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)