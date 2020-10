Ovi Dian Tak Mau Disebut Gadis Kaya 

TRUBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter Ovi Dian tak mau memanfaatkan kekayaan keluarganya meski Meskipun terlahir dari keluarga kaya.

Impiannya hanya sederhana, yaitu untuk membuktikan pada dirinya sendiri kalau dia bisa menghasilkan uang tanpa bantuan orangtua.

"Gue selalu pengin keluar dari rumah, bukannya kenapa, cuma I have to prove myself," kata Ovi dikutip dari vlog Boy William, Senin (12/10/2020).

"My dream is just as simple as gue pengin cari uang sendiri without my family privilege, awalnya gitu, cuma pengin ngebuktiin diri," jelasnya.

Beruntung ibunya tak melarangnya mengejar impian.

Sang ibu membebaskan Ovi untuk meraih apa pun yang dia inginkan, asalkan menghasilkan uang.

"Enggak harus (meneruskan bisnis), kita enggak tahu apa yang dia suka. Apa yang dia suka, jalani, asal apa?" tanya ibu Ovi Dian yang dijawab Ovi dengan tawa lalu berkata, "Making money."

Wanita yang pernah menyandang gelar Runner Up pertama Miss Indonesia 2012 ini justru terjun ke dunia model, kemudian menjadi presenter dan juga bintang film.

Karenanya, ia menolak saat Boy William menyebutnya gadis kaya karena melihat mewahnya rumah tempat tinggal Ovi di Blitar, Jawa Timur.

"No. I'm not rich girl," kata Ovi menyanggah sebutan gadis kaya dari Boy.

Justru sosok Boy yang telah membuatnya terinspirasi untuk bekerja keras.

Bagi Ovi, dia akan bahagia dengan memiliki hal kecil asalkan itu dari keringatnya sendiri, bukan dari orangtua.

"Apa pun yang kita dikasihnya sekarang, tapi gue lebih mending punya empang sekecil ini tapi keringat gue sendiri, uang gue sendiri" ujar Ovi sambil mempertemukan kedua jarinya untuk membentuk kotak kecil sebagai gambaran empang kecil.

"Daripada golf course that I didn't earn," sambungnya kemudian.



