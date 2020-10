TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Geprek Bensu Oktober 2020, diskon Rp 25 ribu.

Geprek Bensu tak henti-hentinya memberikan diskon pada pelanggan.

Terbaru, Geprek Bensu memberikan diskon Rp 25 ribu untuk semua menu Geprek Bensu dengan minimal pembelian Rp 100 ribu.

Promo diskon Rp 25 ribu ini berlaku mulai 7 hingga 20 Oktober 2020.

Promo ini hanya berlaku di beberapa kota saja: Jabodetabek, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Malang, Makassar, Balikpapan, dan Solo.

Info lengkapnya bisa dilihat di Instagram @geprekbensu.

Promo Lainnya

Promo Geprek Bensu 10.10, Beli 10 Ayam Cuma Rp 100 Ribu.

Geprek Bensu menghadirkan 10.10 Best Deal Oktoberani Promo Menggila.

Di momen 10.10 kali ini, Geprek Bensu menawarkan pembelian 10 ayam hanya Rp 100 ribu, dari harga biasanya Rp 192.500.

Promo khusus 10 Oktober 2020 ini berlaku di seluruh outlet di Indonesia dengan pembelian GrabFood, dine in, dan take away.

Promo Geprek Bensu lainnya: Pesta Geprek Diskon Gila-gilaan.

1 Nasi 2 Ayam: Rp 30,000 ( Bisa Pilih Sambal : Matah / Embe / Original )

3 Nasi 5 Ayam: Rp 75,000 ( Hanya Sambal Original )

Harga Nett, Bisa Gofood, Grabfood, Take Away, Dine In ( Jika di Tempat Kamu nggak PSBB).

Berlaku di semua outlet Geprek Bensu Indonesia hingga 11 Oktober 2020. (tribunlampung.id )