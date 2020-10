Chord Gitar dan Lirik Lagu Mata-Mata Harimu Ziva Magnolya, Aku Rindu Meskipun Kamu Belum Tahu Namaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sebagai salah satu jebolan Indonesia Idol, Ziva Magnolya baru saja merilis single terbaru berjudul “Mata-Mata Harimu”, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mata-Mata Harimu yang dipopulerkan Ziva Magnolya.

Chord Gitar Mata-Mata Harimu

Intro: A F#m D Dm

A

Ku terpaku

F#m

Memandangmu

D Dm

Meskipun kau tak di depanku

A

Ku menunggu

F#m D

Adakah dirimu hadir lagi

Dm

Di hariku

Em A D

Melihat senyum yang bukan untukku

C#m Bm G#m C#

Cukup buatku merasa di dekatmu

Chorus:

F# F#/A# B

Aku rindu meskipun kamu belum tahu namaku

Bm C# B A#m

Kau buat kuhabiskan detik hariku

D# G#m C# F# Bm E A

‘Tuk menjadi mata-mata di hari harimu Mata-mata harimu

A F#m

Ku menunggu senyum itu

D Dm

Hadir lagi di hariku

Em A D

Melihat senyum yang bukan untukku

C#m Bm G#m C#

Cukup buatku merasa di dekatmu oh ...

F# F#/A# B

Aku rindu meskipun kamu belum tahu namaku

Bm C# B A#m

Kau buat kuhabiskan detik hariku

D# G#m C# F# B C#

‘Tuk menjadi mata-mata di hari harimu..woiwo wo...

G#

(Dirimu tak kutahu)

Am Gm

Tak tahu adanya diriku

G# Fm A# C D

Ku berharap kita ‘kan bertemu... wo...wooo...

Chorus:

G G/B C

Aku rindu meskipun kamu belum tahu namaku

Cm D C Bm

Kau buat kuhabiskan detik hariku

E Am Am Bm D

‘Tuk menjadi mata-mata di harimu

G G/B C

Aku rindu meskipun kamu belum tahu namaku

Cm D C Bm

Kau buat kuhabiskan detik hariku

E Am D G

‘Tuk menjadi mata-mata di hari harimu

D G

menjadi mata-mata harimu, ooh..

D G

di hari harimu..

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)