Chord Kunci Gitar Sugeng Dalu Denny Caknan, Udan Tangise Ati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Sugeng Dalu, dan lirik lagu Sugeng Dalu yang dipopulerkan Denny Caknan.

Intro : Dm G C Am

Dm G C G….

C

Sugeng dalu..

Dm G C

..Ati sing biyen tau ngelarani

Dm -Em F

..Wis suwe we ra rene

G

We lungo mung masalah sepele

C G

We golek liyane...

C

Tambah loro..

Dm G C

..Yakin we teko nambahi sengsoro

Dm -Em F

..Ngrusak tatanan ati

F

Sing wis pingin lali

G C C7

karo gedhe dhuwure balunganmu..

*)

Dm F

Aku wis ora gagas kata luka

C C

Wis cukup wingi ra pengen mbaleni

Dm F

Mario lehmu dolanan ati

G G

Wis wayahe we kapok mblenjani..

Reff :

F

Udan tangise ati..

G Em

.. Saiki wes rodo terang

A F

.. Masio iseh kadang kelingan

G C

.. Kowe seng tak sayang-sayang..



C7 F

Saiki mung cerito loro..

G Em

.. Mpun kadung mbekas ning dodo

A F

.. Perihe ati sing mbok paringi

G C G

.. Wis cukup ra bakal tak baleni..

.

Musik : C F Dm G

Em A Dm G C C7

*)

Dm F

Aku wis ora gagas kata luka

C C

Wis cukup wingi ra pengen mbaleni

Dm F

Mario lehmu dolanan ati

G G

Wis wayahe we kapok mblenjani..

Reff :

F

Udan tangise ati..

G Em

.. Saiki wes rodo terang

A F

.. Masio iseh kadang kelingan

G C

.. Kowe seng tak sayang-sayang..

C7 F

Saiki mung cerito loro..

G Em

.. Mpun kadung mbekas ning dodo

A F

.. Perihe ati sing mbok paringi

G C

.. Wis cukup ra bakal tak baleni..

F G

Perihe ati sing mbok paringi..

C

Ora tak baleni..

Outro : C

