Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Yang Salah Mahalini Feat Nuca, Ku Tak Mengerti Betapa Bodoh Diri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Dua finalis Indonesia Idol Kesepuluh Mahalini feat Nuca baru saja merilis single baru berjudul “Aku Yang Salah”, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku Yang Salah yang dipopulerkan Mahalini feat Nuca.

Chord Gitar Aku Yang Salah

Intro: E A B E-B

E A

ku tak mengerti

E A

betapa bodoh diri

G#m C#m

membiarkanmu pergi

F#m B

jauh dari hati..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B

hatiku di kamu..

[Reff]

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F A#.. F# G#

aku yang salah..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B G#

hatiku di kamu.. wo ooo..

Reff:

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F (D#m)

aku yang salah..

Musik:

D#m Fm F# -Fm

ho uwoo..

D#m

cinta tak salah (aku yang salah)

Fm

cinta tak salah (aku yang salah)

B G#

hoo uwoo.. ho ooo..

Reff:

A# D#

dimana kamu

F A#

apakah kau rindu

C D# Dm

sungguh susah buat lupa

G Cm

hati tak bisa..

D# G# C#

tak bisa hatiku berdusta..

F#

walau ku tahu

F A#m -G#

ku bukan untukmu

D# F# Fm

tapi tetap kau terindah

A# D#m

cinta tak salah

Fm

aku yang salah

F#

cinta tak salah

A#

aku yang salah

-A#7 D#m

cinta.. tak salah

G# C#

aku yang.. salah..

(cinta.. tak salah)

Outro:

F# G# C#-G#/C-A#m-G#

D#/G F# G# C#

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)