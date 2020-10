Chord Gitar dan Lirik Lagu Keroncong Kemayoran Benyamin Sueb, Paling Enak Si Mangga Udang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk nyanyikan lagu Keroncong Kemayoran milik mendiang Benyamin Sueb, dengan lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Keroncong Kemayoran yang dipopulerkan Benyamin Sueb.

Chord Gitar Keroncong Kemayoran

[Intro]

C Bb F C F

[Chorus]

F

La la la la la la la laa

C

Paling enak si mangga udang

G C

Jiwa manis indung disayang

C7 F Bb

La la la la la la la la ooooh

F C7

Pohonnya tinggi, pohonnya tinggi

F

Buahnya jarang

[Verse]

F

Cabe rawit di pohon aren

C F

Gak punya duit,pokonye keren

F

Kedondong mateng dibanting

C F

Rambutnya gondrong ga mampu gunting

[Chorus]

F

La la la la la la la laa

C

Paling enak si orang bujang

G C

Jiwa manis indung disayang

Bb

La la la la la la la la ooooh

F C

Pulanglah pagi, pulanglah pagi

F

Kagak dilarang

[Verse]

F

Satu satu si duri pandan

C7 F

Baju satu kering dibadan

F

Kursi malas di atas jaro

C7 F

Ngopi segelas ngaku separo

[Intro]

C G C

[Verse]

Bb

ooooy

F C

Lagu lah ini lagu lah ini

F

Menghibur diri

[Interlude]

F

Ke cikini si Gondangdia

C F

Yang punye bini nongkrong dirumah

F

Buah nangka dan buah gedang

C F

Masih perjaka boleh begadang

Bb

Sekian....

[Outro]

C F

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)