Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesenggol Rondo Nella Kharisma,  Kesenggol Rondo Bojoku Lali 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kesenggol Rondo, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

Intro : Am ~ Am ~ Dm G ~ E ~ E-F-E

Am

Ra kurang bumbu ra kurang ragi

Am Dm

Ra kurang ayu ra kurang seksi

G

Rumangsamu koyo widodari

C E

Neng bojoku kok yo kurang gati

*)

Am

Opo jalaran opo kawitan

Am Dm

Opo yo kowe duwe simpenan

G

Kok sajak’e wes ora kerasan

C E

Balik omah gur gawe ampiran

#)

Dm

Lagek wae urip rodo mulyo

E Am E

Saiki kowe mangkat neko-neko ~

Reff :

Am Dm

Kesenggol rondo bojoku lali

G C

Gur sedino teko ngendangi

F Dm

Rasa-rasane kudu ucul wae

E Am

Seh kelingan esemme sing kono kae

Am Dm

Kesenggol rondo bojoku lali

G C

Gur sedino teko ngendangi

F Dm

Rasa-rasane kudu ucul wae

E Am

Seh kelingan esemme sing kono kae ~

Song : Am ~ Am ~ Dm G ~ E ~ E-F-E

Am ~ Am ~ Dm G C Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)