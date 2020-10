Chord Kunci Gitar Sirna Ungu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Sirna dan lirik lagu Sirna, yang dipopulerkan Ungu.

Intro: Am G Am G

Am G D/F# F-G

Am G D/F# F-G

Am G D/F# F-G

Bayang-bayang gelap masa lalu

Am G D/F# F-G

Kadang menghantui pikiranku

Am G D/F# F-G

Sering terdengar jerit di dada

Am G D/F#

Yang merindukan kehadiranmu

*)

F C G

..Mungkin dapat ku jalani

F C G

..Kehidupan fana yang berarti

E

hooo

Musik: Am G D/F# F-G (2x)

Am G D/F# F-G

Ku coba tuk meluruskan semua

Am G D/F# F-G

Bayang hidup yang semakin ternoda

Am G D/F# F-G

Fenomena yang tlah kurasakan

Am G D/F#

Membuat diriku semakin tersiksa yeah

*)

F C G

..Mungkin dapat ku jalani

F C G

..Kehidupan fana yang berarti

E

hooo

Reff: