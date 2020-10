Chord Gitar dan Lirik Lagu Rindu Melanda Hati Jihan Audy, Rindu ini Melanda Hati. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Rindu Melanda Hati, yang dipopulerkan Jihan Audy.

Intro : Am..G..F..C..

Dm..Am..F..E..

Am Em

Saat malam mulai datang

F C

aku sepi sendirian

Dm Am

merana aku kesepian

F E

memikirkanmu..

*)

Am Em

Entah harus sampai kapan

F C

rinduku tak pernah bertuan

Dm Am

kamu jauh disana

F E

dan aku ada disini..

Reff :

C G

Rindu ini melanda hati

Am Em

tak bisa aku tuk ingkari

F C

terniang niang wajahmu

Dm G

aku kangen sama kamu..

C G

Rindu ini menyiksa diri

Am Em

memaksa untuk bertemu denganmu

F C

izinkan sejenak aku

Dm G

meluapkan rasa rinduku

(C)

padamu..

Int. C..G..Am..G..

F..Em..Dm..G..

*)

Am Em

Entah harus sampai kapan

F C

rinduku tak pernah bertuan

Dm Am

kamu jauh disana

F E

dan aku ada disini..

Reff :

C G

Rindu ini melanda hati

Am Em

tak bisa aku tuk ingkari

F C

terniang niang wajahmu

Dm G

aku kangen sama kamu..

C G

Rindu ini menyiksa diri

Am Em

memaksa untuk bertemu denganmu

F C

izinkan sejenak aku

Dm G

meluapkan rasa rinduku

(Am)

padamu..

Musik : Am..G..F.C..

Am..G..F.C..E..

Reff :

Outro : C..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)