Promo Mobil Oktober 2020, Toyota Rilis Varian Baru, Honda Tebar Cashback dan Suzuki Promo Cicilan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Ahmad Robi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Sejumlah dealer mobil di Lampung nampaknya kembali melakukan gebrakan, tidak hanya melalui promo-promo menarik melainkan juga me-launching sejumlah varian anyar di Oktober 2020 ini.

Beberapa dealer di Lampung yang menawarkan sejumlah promo tersebut di antaranya adalah Toyota, Honda, dan Suzuki.

Oktober tampaknya menjadi bulan bagi Toyota, melalui Dealer Auto2000 serentak di tanah air hari Kamis (15/10/2020) ini me-launching varian kuda pacu teranyarnya yaitu New Fortuner dan New Innova.

Branch Manager Auto 2000 Way Halim Helmi Yansyah menjelaskan kini New Fortuner dan New Innova hadir dengan tampilan lebih mewah dan sporty.

“Hari ini Toyota resmi melaunching mobil anyarnya yaitu New Innova dan New Fortuner, ini merupakan refreshment model sebelumnya, dimana perbedaannya untuk innova yang baru diluncurkan ini lebih menguatkan bahwa Innova yang memang sudah dikenal oleh masyarakat,” jelas Helmi kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (15/10/2020).

“Untuk New Fortuner kini hadir menguatkan dominasinya, terutama eksterior yang kini dibuat dengan tampilan yang lebih sporty dan mewah,” sambung Helmi.

Beberapa segmen Fortuner mengalami penyegaran terutama pada grill, bumper depan, lampu utama menjadi LED, lampu kabut, lampu belakang, warna dasbor, tampilan instrument cluster, serta kaca spion tengah baru yang bisa meredup agar tidak silau.

Tidak hanya itu, sejumlah fitur baru lainnya seperti sensor kaki untuk membuka pintu belakang dan layar monitor di kabin tengah khusus buat SRZ, VRZ, dan TRD Sportivo.

Sementara pada Innova semua varian juga memiliki grill baru, lampu kabut LED hanya ada pada varian V, V Luxury, dan Venturer, desain baru pelek dua warna untuk semua varian. Semua varian menggunakan jenis pelek 16 inci, kecuali Venturer 17 inci.