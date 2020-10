Artis Nikita Willy Ungkap Alasan Memilih Indra Priawan  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Willy dan Indra Priawan mengungkap alasan memilih satu sama lain.

Hal ini disampaikan saat konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Diketahui Nikita Willy dan Indra Priawan resmi menikah Jumat (16/10/2020).

Nikita Willy mengatakan banyak hal yang membuat dia mantap memilih Indra Priawan sebagai pendamping hidupnya.

“Semua orang pasti nanya kenapa milih Indra. Jujur aku bingung jawabnya, for me sometime love doesn’t need a reason, jadi kayak just love, karena banyak alasannya cuma ya sometime love doesn’t need a reason,” ujar Nikita Willy, saat konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Sedangkan Indra Priawan mengatakan alasanya mantap menikahi Nikita adalah karena merasa nyaman.

Sebab, lanjut Indra, pada akhirnya kenyamanan adalah hal yang penting dalam membangun hubungan rumah tangga.

“Banyak sih, yang paling utama aku sama Niki ngerasa soulmate aja sih. Jadi kalau misalkan dekat Niki nyaman, itu sih yang penting karena at the end yang dicari kenyamanan,” ujar Indra Priawan.

Nikita dan Indra kompak mengatakan sudah merencanakan untuk liburan atau jalan-jalan.

Seperti yang diketahui, bintang film Rasuk 2 dan suaminya itu memang dikenal memiliki hobi yang sama yakni traveling.