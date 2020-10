Chord Gitar dan Lirik Lagu Siap Terluka Melly Goeslaw, Wahai Sang Hujan Sampaikan Kata Kataku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk nyanyikan single terbaru Melly Goeslaw berjudul "Siap Terluka" yang turut menjadi OST Sinetron Istri Kedua, dengan lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Siap Terluka yang dipopulerkan Melly Goeslaw.

Chord Gitar Siap Terluka

Capo di fret 4

.

Intro : Am -F Dm -E

Am -F Dm -E

Am



Am

segala

Dm

yang menimbun di hati kita

G

berkata

C

tentang cinta dan tentang rasa



Am

Paruh waktu

Dm

Yang terkikis dalam hidupku

G

Terpaku

C

Mengisahkan drama yang sendu..



F

Bisikan senja

Dm

Membunuh perlahan

F

Menggiring mendung

E

Mengalihkan cinta..



Reff :

-G C

Wahai sang hujan

Bm E

Sampaikan kata kataku

Am G

Hanyut di genangan

D/F# G

Letihku menyanjung cinta..



C

Dan kini ku tanya

Bm E

Apakah wajahku masih

Am G

Hadir saat engkau

D/F#

Bersama dengannya

G C

Ku siap terluka..



Musik : F Em A

hooo..

Dm C Bm E

huo ohoo..

Am -F -E Am

uuhu hu hu..



Am

Paruh waktu

Dm

Yang terkikis dalam hidupku

G

Terpaku

C

Mengisahkan drama yang sendu..

F

Bisikan senja

Dm

Membunuh perlahan

F

Menggiring mendung

E

Mengalihkan cinta..



Reff :

-G C

Wahai sang hujan

Bm E

Sampaikan kata kataku

Am G

Hanyut di genangan

D/F# G

Letihku menyanjung cinta..



C

Dan kini ku tanya

Bm E

Apakah wajahku masih

Am G

Hadir saat engkau

D/F#

Bersama dengannya

G C A

Ku siap terluka.. oo hoo..



Reff : (Overtone)

D

(Wahai sang hujan)

C#m F#

(Sampaikan kata kataku)

Bm A

(Hanyut di genangan)

E/G# A

(Letihku menyanjung cinta..)

ooo ooo..

D

Lihatlah hatiku

C#m C

Membengkak setiap hari

Bm A

Melatih ikhlasku

E/G#

Mencintaimu

A -F#/Bb Bm -G Em -F#

Ku siap terluka.. wooo oo woo..

Bm

Ku siap terluka..

