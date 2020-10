Chord Gitar dan Lirik Lagu Mung Sewates Konco Nella Kharisma, Bungahe Ati iki Biso Sesanding Riko 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mung Sewates Konco, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

Intro : C G Am Em F C G..

C G Am Em F C G..

C G

Naliko ati iki sedih

Am Em

Kowe sing ono sandingku

F C

Naliko ati iki susah

G

Kowe sing nggawe guyuku..

C G

Naliko ati iki ketangis

Am Em

Kowe sing ngusap eluhku

F C

Mung kowe sing ndadek'ake

G

Senenge atiku..

Int. C G Am Em F C G..

Em

S'nadyan kowe lan aku

Am

Dudu sopo sopo

Em

S'nadyan kowe lan aku

Am

Ora ono roso

F G

Ning pangertenmu ngluwihi

C

Sing tak tresno..

Reff:

Am

Bungahe ati iki

Em

Biso sesanding riko

F

Senadyan kowe neng atiku mung

G

Sewates konco

Am

Ketulis neng atiku

Em

Ra bakal tak lalekno

F

Senadyan kowe mung konco

G

Sewates konco..

C

Sewates konco..

Musik : C G Am Em F C G..

Am Em F G C..

C G

Naliko ati iki ketangis

Am Em

Kowe sing ngusap eluhku

F C

Mung kowe sing ndadek'ake

G

Senenge atiku..

Int. C G Am Em F C G..

Em

S'nadyan kowe lan aku

Am

Dudu sopo sopo

Em

S'nadyan kowe lan aku

Am

Ora ono roso

F G

Ning pangertenmu ngluwihi

C

Sing tak tresno..

Reff:

Am

Bungahe ati iki

Em

Biso sesanding riko

F

Senadyan kowe neng atiku mung

G

Sewates konco

Am

Ketulis neng atiku

Em

Ra bakal tak lalekno

F

Senadyan kowe mung konco

G

Sewates konco..

C

Sewates konco..

Outro : C

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)