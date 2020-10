Jadwal MotoGP Aragon Akhir Pekan ini Mundur, Kondisi Trek Dingin Pembalap Kesulitan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal MotoGP Aragon terpaksa mundur jadwalnya.

Melihat banyaknya insiden kecelakaan pada sesi latihan FP1, maka untuk hari kedua ini juga disesuaikan ulang jadwalnya.

Pada FP1, kondisi trek sangat dingin. Tercatat hanya sekitar 9 derajat Celcius. Akhirnya, FP1 diundur hingga satu jam.

Untuk FP3 nanti, Race Direction juga memutuskan untuk menunda hingga satu jam. Dengan harapan, kondisi trek tidak terlalu dingin.

Sebab, temperatur trek yang rendah akan membuat pebalap kesulitan membangun temperatur yang ideal pada ban. Sehingga, ban tidak dapat memberikan cengkraman yang baik. Akhirnya, banyak pebalap yang akan terjatuh.

Di hari pertama, Yamaha berhasil mendominasi dengan menjadi yang tercepat di urutan tiga besar. Honda juga sepertinya dapat memberikan perlawanan berarti.

ANDREAS SOLARO Maverick Vinales saat berlaga di MotoGP Misano. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP)

Tim yang justru kesulitan adalah Ducati. Semua pebalap Ducati bahkan tidak masuk sepuluh besar pebalap tercepat pada FP2.

FP1 dan FP3 pada MotoGP Aragon diundur karena kondisi trek tidak memungkinkan(Istimewa)

Perubahan juga dilakukan untuk hari Minggu.

Berikut jadwal MotoGP Aragon 2020:

Sabtu, 17 Oktober 2020

15:00-15:40 Moto3 FP3

15:55-16:40 MotoGP FP3

16:55-17:35 Moto2 FP3

18:15-18:30 Moto3 Q1

18:40-18:55 Moto3 Q2

19:10-19:40 MotoGP FP4

19:50-20:05 MotoGP Q1

20:15-20:30 MotoGP Q2

20:50-21:05 Moto2 Q1

21:15-21:30 Moto2 Q2

Minggu, 18 Oktober 2020

15:00-15:20 Moto3 Warm Up

15:30-15:50 Moto2 Warm Up

16:00-16:20 MotoGP Warm Up

17:00 Moto3 Race

18:20 Moto2 Race

20:00 MotoGP Race

