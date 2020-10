Balasan Menohok Artis Richard Kyle saat Disindir Soal Foto Tanpa Baju di Pantai 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Richard Kyle aktor sekaligus mantan kekasih Jessica Iskandar baru saja menuai nyinyiran di sosial media gara-gara fotonya telanjang dada.

Nyinyiran yang diterima Richard Kyle kali ini berkaitan dengan foto yang baru saja ia unggah, Sabtu (17/10/2020).

Richard Kyle baru saja membagikan foto terbaru saat tengah berada di Labuan Bajo.

"Semoga weekend kalian full of olahraga dan aktivitas yang gokil! i with killer sunsets in between," caption Richard Kyle.

"Serius tanya, bang knp suka photo telanjang dada???" tulis akun tersebut.

Baca juga: Richard Kyle Akui Tak Terlalu Berminat Nikahi Jessica Iskandar

Baca juga: Artis Kiki Amalia 8 Tahun Menjanda, Ibunda Khawatirkan Jodoh Sang Anak

Baca juga: Akhirnya Silaturahmi Temui Keluarga Nathalie Holscher, Sule Mengaku Gemetar

Presenter Richard Kyle belakangan kian jarang diberitakan. Hal itu seiring dengan kabar batalnya rencana pernikahannya dengan presenter Jessica Iskandar alias Jedar.

Selain kandasnya hubungan cinta dengan Jedar, nama Richard Kyle juga mulai jarang disebut lantaran program acara yang dipandunya tidak bisa diproduksi selama pandemi Covid-19.

Pria tampan berbadan atletis itu pun kedapatan menepi di Pulau Bali. Dia memilih menghabiskan waktu untuk melakukan sejumlah aktivitas olah raga seperti bersepeda, jet ski dan diving.

Richard pun tampak eksis di sosial media untuk mempromosikan produk atau kegiatan olah raga, dimana dirinya terlibat.

Namun, gara-gara kerap pamer foto telanjang dada di sosial medianya pula, Richard Kyle kini disorot.