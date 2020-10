Sah Menjadi Istri Indra Priawan, Nikita Willy Curhat Perlakuan Sosok Ibu Mertua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Nikita Willy dan Indra Priawan resmi menikah Jumat (16/10/2020) kemarin.

Pernikahan keduanya menjadi sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat.

Belum 24 jam menjadi istri Indra Priawan, Niki menulis curhatan terkait sosok ibu mertuanya.

Dalam unggahan Instagram yang ia posting pada Kamis 15 Oktober 2020, Niki menuliskan bagaimana ia diperlakukan sang ibu mertua.

Sosok Ibu mertua Niki diketahui bernama Karlina Damiri.

Menurut Niki, Karlina adalah sosok ibu yang hangat.

Ia amat berterimakasih karena diterima dengan baik menjadi bagian dari keluar besar Indra Priawan.

Nikita Willy dan sosok ibu mertuanya. (Kolase Instagram)

Baca juga: Lokasi Bulan Madu Artis Nikita Willy dan Indra Priawan Dibocorkan, Suka Traveling Ekstrem

Baca juga: Hadirkan Dua Gajah Dalam Pelaminan Pernikahannya, Ini Alasan yang Diungkapkan Nikita Willy

Baca juga: Artis Anjasmara hingga Naysila Mirdad Komentari Pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan

"You’ve never treated me with anything but Love and Warmth.

I thank you for welcoming me into your family.

@damirikarlina you are my best blessing," tulis Niki.