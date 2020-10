Taqy Malik Nikah Wanita Cantik Serell, Unggahan Salmafina Disorot 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Taqy Malik nikah wanita cantik Serell Nadirah, unggahan Salmafina Sunan jadi sorotan.

Diketahui, Taqy Malik merupakan mantan suami Salmafina Sunan.

Lama menduda, Taqy Malik akan mempersunting Serell Nadirah.

Sementara Salmafinan Sunan diketahui baru berpacaran dengan seorang bule.

Lewat instastory baru-baru ini yang diunggah, Salmafina bak memberikan tanggapannya soal kabar itu.

Putri Sunan Kalijaga ini memposting kutipan ayat Alkitab, Yeremia 17:7.

Baca juga: Pengakuan Nikita Mirzani Telanjang Depan Gofar Hilman

Baca juga: Sosok Sherel Thalib, Wanita Cantik yang Dinikahi Taqy Malik Hari Ini

Salmafinan Sunan (Instagram Salmafina Sunan)

"BUT BLESSED IS THE ONE WHO TRUST IN THE LORD, WHOSE CONFIDENCE IS IN HI. JEREMIAH 17:7," bunyi ayat tersebut.

Dalam unggahan ayat Alkitab itu pula, Salmafina mengatakan bahwa dirinya kini merasa lega.

Salmafinan Sunan mengaku terbebas dari bayang-bayang seseorang.

"Karena saya PERCAYA akhirnya datang juga waktunya Tuhan angkat separuh beban hidup saya.