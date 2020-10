Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Yang Salah Elmatu, Sejak Pertama Kita Menjalin Kisah Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sebagai salah satu talent Hollywings Academy, Elmatu, tengah merilis single baru berjudul Aku Yang Salah, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku Yang Salah yang dipopulerkan Elmatu.

Chord Gitar Aku Yang Salah

[Verse] G A Sejak pertama kita D G Menjalin kisah cinta C Bm Tak ada yang bisa Am D Merubah kisah kita G Ternyata A Aku salah D G Iman yang berbicara C Bm Tolong aku Tuhan Am D Mengapa semuanya terjadi [Chorus] C Bm Tolong tanyakan pada Tuhanmu Bm Am C D Bolehkah aku yang bukan umat-Nya mencintai hamba-Nya C Bm Bila memang cinta ini salah Bm Am Bm Mengapa kita yang harus terjatuh C D G Terlalu Dalam.





(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)