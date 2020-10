Chord Gitar dan Lirik Lagu Hati Hati Cinta Citra Scholastika, Ku Dengar Kembali Suaranya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Penyanyi solois wanita, Citra Scholastika, baru saja merilis single terbaru berjudul Hati Hati Cinta, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Hati Hati Cinta yang dipopulerkan Citra Scholastika.

Chord Gitar Citra Scholastika

[Intro] C [Verse] C F ku dengar kembali suaranya Em Am Dm G berkali kali membuatku malu C Gm C ku rasakan lagi lagi tatapnya F Em Dm G seakan akan hatiku tersipu Am G salahkah tingkahku F Em yang mungkin keliru Dm F G mengartikan tanda tanda rayunya [Reff] C Em F G - E Am tiba, tiba tiba dia bawa bahagia D Dm G lama tak terasa bisa begini C Em F G - E Am bisa, bisa juga dia bawa bahaya C D jika hanya sementara G# C# C hati hati cinta [Int] F C (kembali) C F (diam diam) lama ku menanti Em Am Dm G jaga jaga hati tak tersakiti C F C lagi lagi cinta datang (kembali) F Em Dm G dan berlari lari kecil di hati Am G salahkah tingkahku F Em yang mungkin keliru Dm F G mengartikan tanda tanda rayunya [Reff] C Em F G - E Am tiba, tiba tiba dia bawa bahagia D Dm G lama tak terasa bisa begini C Em F G - E Am bisa, bisa juga dia bawa bahaya C D jika hanya sementara G# C# C hati hati cinta [Musik] C Am Dm G C Am G# G - E A F#m Bm E biarlah waktu yang tentukan kata cinta C#m F#m G kan bertahan apa mungkin oh selamanya Dm G C kutunggu hingga saatnya tiba C Em F A (tiba, tiba tiba dia dia a aw) [Reff] [Overtune] D F#m G A - F# Bm tiba, tiba tiba dia bawa bahagia E Em A lama tak terasa bisa begini D F#m G A - F# Bm bisa, bisa juga dia bawa bahaya D E jika hanya sementara A# D# F hati hati cinta F Am A# C - A Dm (tiba, tiba tiba dia bawa bahagia) G Gm C - A - D (lama tak terasa bisa begini) D F#m G A - F# Bm bisa, bisa juga dia bawa bahaya D E jika hanya sementara A# D# C# F# hati hati hati hati Dm D# D Bm Em A D Bm hati hati cinta [Outro]

A# A D





