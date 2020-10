Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlambat Sudah Happy Asmara, Kini Kau Datang Membawa Duka 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Terlambat Sudah, yang dipopulerkan Happy Asmara.

Intro : Am Dm G C G Am E Am ~

Am Dm

~ engkau datang padaku

G C

~ kala hancur hatiku

Dm Am

~ kau harap lagi ~ cinta kasihku

E Am

~ seperti dulu ~

Am Dm

~ janganlah engkau sesali

G C

~ bunga yang lepas di genggaman

Dm Am

~ biarkan kering ~ berserakan

E Am

~ tertiup angin ~

#)

G C

bukankah dulu engkau yang minta

G Am

~ perpisahan ini ~

G C

hancur hatiku disaat itu

Dm E

terima surat undanganmu ~

Reff :

Am Dm

kini kau datang membawa duka

G C E

dia yang kau cinta telah berdusta ~

Am Dm

kau ingin diriku kembali lagi

E

terlambat sudah ~

Am Dm

~ usah kau buka kembali

G C

~ legenda cinta yang telah usang

Dm Am

~ pintu hatiku ~ tertutup sudah

E Am

~ untuk cintamu ~

Song : Dm G C -E Am Dm E ~

#)

G C

bukankah dulu engkau yang minta

G Am

~ perpisahan ini ~

G C

hancur hatiku disaat itu

Dm E

terima surat undanganmu ~

Reff :

Am Dm

kini kau datang membawa duka

G C E

dia yang kau cinta telah berdusta ~

Am Dm

kau ingin diriku kembali lagi

E

terlambat sudah ~

Am Dm

kini kau datang membawa duka

G C E

dia yang kau cinta telah berdusta ~

Am Dm

kau ingin diriku kembali lagi

E

terlambat sudah ~

Outro : Am Dm E Am ~

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)