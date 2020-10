Download Lagu Bunga ‘Tarik Sis Semongko’ Anggun Pramudita, Lirik Lagu Bunga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Istilah “Tarik Sis, Semongko” yang tengah viral merupakan penggalan kata dalam lagu berjudul Bunga dibawakan Anggun Pramudita, yuk download lagu Bunga ‘Tarik Sis Semongko’ MP3 dinyanyikan Anggun Pramudita, serta lirik lagu Bunga.

Lirik Lagu Bunga

Merana kini aku merana

Kekasih tercinta entah di mana

Sendiri kini ku dibalut sepi

Tiada tempat tuk bercurah lagi

Di mana kini entah dimana

Bunga impian yang indah di mata

Ku rindu tutur sapamu nan manja

Saat kau berada di sisiku

Kini tinggalah ku sendiri

Hanya berteman dengan sepi

Menanti dirimu kembali

Di sini ku terus menanti

Akan ku coba untuk

Menanti dirimu kekasih

Oh bunga (oh bunga..)

Dimana kini kau berada

Jangan biarkan diriku

Dalam kesorangan

Oh bunga.. (oh bunga..)

Jangan kau gores luka di dada

Sungguh diriku takkan kuasa

Campakkan kenangan

Ho hoo.. oh bungaku

Ho hoo.. houwo.. bungaku..

