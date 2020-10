Chef Marinka Sempat Ingin Mati Saat Pertunangan Dibatalkan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chef Rinrin Marinka ternyata sempat ingin mati saat pertunangannya dibatalnya.

Hal itu terjadi sekitar tahun 2020.

Namun Chef Rinrin Marinka kini telah hidup berbahagia dengan suami tercinta.

Diketahui, di balik senyum yang sering diperlihatkan di wajahnya, Chef Rinrin Marinka pernah terpikir untuk mengakhiri hidupnya karena patah hati.

Sekitar tahun 2015 kehidupan Chef Marinka seperti terbalik.

Tunangan yang sangat dicintainya saat itu tiba-tiba saja memutuskan pertunangan.

Kepada Daniel Mananta, Chef Marinka berpikir kesibukan satu sama lain menjadi salah satu penyebab kandasnya jalinan asmara yang sebentar lagi dibawa ke altar pernikahan.

Baca juga: Detik-detik Baim Wong Serahkan Bayinya ke Istri: Paula Jatuh di Kapal!

Baca juga: Menhan Prabowo Sepakat Pulangkan Jenazah Tentara AS yang Hilang di Indonesia

Pasalnya, dulu mereka bisa satu hingga dua bulan tak bertemu.

"It was like the worst time of my life ever sampai udah kayak mau mati gitu rasanya," kata Chef Marinka, dikutip dari vlog Daniel Mananta Network, Selasa (20/10/2020).

"Sumpah, sampai gue kayak doa sama Tuhan, 'Tuhan udahlah-udahlah, gue mati aja, buat apa sih (hidup)'," ujar Marinka lagi.