Chord Gitar dan Lirik Lagu Anak Konco Dewe Nella Kharisma, Kepiye Carane Iso Dolan Neng Omahe 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Anak Konco Dewe, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

Intro: Am G C Am 2x

Am

kadhung terlanjur tuwek

Am

tambah suwe tambah elek

G

tak rewangi ndang golek-golek

F Am

malah oleh konco dewek

Am

kadhung ati wis seneng

Am

arep ngomong mengo mingkem

G

rasane abot nong cangkem

F Am

awak grogi panas adem..

.

Musik: Am G F E

Am G F E F G Am

Reff:

Am G

kepiye carane..iso dolan neng omahe

Dm Am

ra iso mbayangne umpomo pethuk bapak’e

Dm Am

opo yo penak’e tak jak minggat wae

F E Am

ra ngurus masio ra oleh warisane

.

Intro: Am G C Am 2x

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)