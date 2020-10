Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelangi dan Hujan Fatin, Bias Cahaya Pelangi Seusai Hujan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – “Pelangi dan Hujan” merupakan singel terbaru milik Fatin Shidqia dirilis pada 4 September 2020, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pelangi dan Hujan yang dipopulerkan Fatin.

Chord Gitar Pelangi dan Hujan

[Intro]:

C Bm Em

Am G Am Bm

C B

C

Bias

C Bm

cahaya pelangi seusai hujan

Am Bm

temani canda tawaku denganmu

C B

kita habiskan waktu

C

Tenangmu

Bm

selalu mampu hanyutkan hatiku

Am

ribuan hiasan cinta

Bm C B

tak mampu.. lukiskan yang kurasa

[Reff] :

C Bm

Bersama pelangi dan hujan

Em Am

sepatu kita kan terus melangkah

G Am

iringi riang jiwa

B

yang sedang jatuh cinta..

C Bm

Acuhkan waktu menarilah

Em Am

temani mentari yang kan terbenam

G Am

bahagia kan sederhana..

B

selama kita bersama..

C

Tak perlu..

Bm

kau ucapkan kalimat rayumu

Am

kuingin kita pandangi

Bm C B

ribuan.. bintang yang terhampar..

[Back to Reff]

C Bm

Mou.. aitai yo..

Am

hiru ga kiete..

Bm C B

yoru no.. hikari wo daita..



[Musik] :

C..Bm..Am G C B..



[Back to Reff]

C

Kini..

C Bm

suara lembutmu genggam hatiku

Am

kita berdua bersama

Bm C B

selamanya.. merangkai cerita..

[Outro] :

Em.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)