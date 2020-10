Prakiraan Cuaca Lampung Hari Ini, Simak Daftar Wilayah yang Berpotensi Hujan 

Laporan reporter tribunlampung.co.id Ahmad Robi



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Radin Inten II merilis prakiraan cuaca hari ini, Selasa (20/10/2020).



Pagi hari diprakirakan Berawan, berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.



Siang dan sore hari diprakirakan hujan di wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat.



Malam hari diprakirakan berawan, berpotensi hujan di Lampung Tengah, Lampung Tinur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pingsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat.



Kemudian pada Rabu (21/10/2020) dini hari esok sebagian besar wilayah diprakirakan berawan, dan berpotensi hujan di wilayah Lampung Timur.



Angin secara umum bertiup dari arah Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan antara 03 – 15 knots (5 - 28 Km/Jam).



Jarak Pandang berkisar antara 3 - 10 km.



Suhu Udara secara umum berkisar antara 24,0 °C - 33,0 °C, kecuali Lampung bagian Barat (Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 17,0 °C - 31,0 °C.



Kelembaban Udara secara umum berkisar antara 58% - 96%, kecuali Lampung bagian Barat (Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 65% - 98%.



BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada adanya potensi hujan lebat disertai kilat / petir dan angin kencang di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan pada pagi hari.



Kemudian di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran pada siang, sore dan malam hari.



BMKG akan memperbarui informasi apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan melalui media sosial dan website BMKG di http://www.bmkg.go.id.



(tribunlampung.co.id/ahmad robi)